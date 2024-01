Durante fiscalização de veículos referente à Operação Rodovida, ocorrida na tarde deste sábado (dia 27) na Rodovia Presidente Dutra, agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram um caminhoneiro, de 27 anos, com comprimidos de rebite, em Barra Mansa. O caminhão que o indivíduo conduzia, com placas de Maringá (PR) e transportando carga de mamão de Pinhais (ES) para Foz do Iguaçu (PR), foi abordado no posto PRF de Floriano.

Na ocasião, foi verificado que o motorista estava há mais de 14 horas na direção, descumprindo a Lei do Descanso do Caminhoneiro. Em revista no interior da cabine foi encontrada uma cartela do medicamento Nobésio Extra Forte, que tem como princípio ativo a droga anfetamina, de venda proibida no país. O medicamento é comumente usado por caminhoneiros para suprimir o sono e continuar dirigindo por horas, com risco de ocasionar acidentes. De acordo com a PRF, o indivíduo assumiu ser usuário de drogas.

A cartela encontrada era de 15 comprimidos do medicamento, tendo cinco já sido consumidos e 10 se encontravam intactos. Diante do exposto, foi realizada a apreensão da cartela com 10 comprimidos de “rebite” para posterior destruição. Foi também lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF em desfavor do caminhoneiro com base no Art. 28. da LEI Nº 11.343 (Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I – advertência sobre os efeitos das drogas; II – prestação de serviços à comunidade; III – medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo).

Além disso, foram aplicadas as multas relativas à infrações de trânsito constatadas no valor total de R$ 1.204,53. O caminhoneiro deverá ficar estacionado por 11 horas ininterruptas, conforme exige a legislação por descumprir a Lei do Descanso.

Foto: Divulgação/PRF