O médico Erick Alves Pinto de Albuquerque, de 37 anos, morreu nesta quarta-feira (dia 31), no Hospital São João Batista. Ele foi ferido com um golpe de faca na manhã de segunda-feira (dia 29) pelo atual da ex-companheira, no bairro Aterrado. O autor, de 32 anos, foi preso em flagrante no mesmo dia do crime e vai responder por homicídio.

Erick, que era conhecido como “Pingo”, foi esfaqueado por volta de 7h10min de segunda-feira (dia 29), nas proximidades da Policlínica da Cidadania, que funciona nas dependências do Estádio Raulino de Oliveira, no bairro Jardim Paraíba.

A prisão do suspeito ocorreu de maneira inusitada, no mesmo dia, enquanto ele prestava depoimento na 93ª DP. Conforme investigação, o episódio teve origem em uma situação envolvendo a entrega do filho do médico, determinada por uma ordem judicial. A disputa entre Érick e o rapaz, atual namorado da ex-companheira da vítima, desencadeou na facada.

Durante depoimento em sede policial, sob a coordenação do delegado titular Vinícius Coutinho e orientação do delegado adjunto José Carlos Neto, o acusado chegou a se passar por vítima de uma tentativa de agressão. A companheira de Érick, presente no momento da agressão, no entanto, relatou que o suspeito sacou uma faca durante o encontro, desencadeando uma luta entre os dois homens.

Ainda segundo ela, mesmo com tentativas de separação, o agressor conseguiu ferir Erick no peito. O médico foi socorrido às pressas e levado ao Hospital São João Batista, onde passou por cirurgias e recebeu transfusão de sangue.

A faca utilizada no ataque foi apreendida pela perícia, contribuindo para a investigação em curso. As autoridades agora se empenham na análise das evidências para esclarecer os detalhes do crime. O autor da facada que atingiu o médico permanece preso.

A vítima era filho da ex-vice-prefeita e ex-secretária de Saúde de Volta Redonda Sueli Pinto. Ele trabalhava no Hospital do Retiro e em outras unidades da rede pública de saúde do município.