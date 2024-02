Agentes do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um guarda municipal, recuperaram na quinta-feira (dia 8) uma motocicleta que havia sido roubada no estado de São Paulo. O veículo estava estacionado de forma irregular na Avenida Sávio Gama, no Retiro, e foi levado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

Os agentes estavam em patrulhamento quando notaram que a motocicleta estava estacionada em local não permitido. Quando os agentes autuariam o veículo, um homem de 45 anos se apresentou como dono da moto. Documentos dele e do veículo foram solicitados e foi descoberto que um registro de roubo da moto em São Paulo.

Ao ser informado sobre o registro, o homem disse desconhecer o fato e que havia comprado a motocicleta há um ano, mas que não possuía nenhum comprovante ou recibo da compra. Diante da situação, os agentes removeram o veículo, que foi levado para a delegacia, assim como o homem. Na unidade policial, a moto ficou apreendida e o real proprietário seria comunicado sobre a recuperação. Já o homem foi preso em flagrante por receptação de veículo roubado.

