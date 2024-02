O corpo do estudante Alexandre Marques Florentino de Carvalho, de 25 anos, será sepultado nesta segunda-feira (dia 12), às 10h, no cemitério Portal da Saudade. Ele foi fatalmente esfaqueado no interior de seu apartamento, localizado na Rua Nicanor Teixeira de Carvalho, no bairro Barreira Cravo. Segundo relatos registrados na 93ª DP, a autora do crime foi sua própria mãe, que completará 44 anos no próximo dia 23.

As investigações conduzidas pelo núcleo de homicídios sugerem que o incidente ocorreu quando a mulher tentava se defender do filho, que estava em surto psicótico. Alexandre sofria de esquizofrenia e estava agredindo sua mãe com socos e pontapés, resultando em ferimentos.

A mãe do jovem está atualmente internada no Cais Aterrado, onde, segundo informações apuradas pela Folha do Aço, encontra-se sedada. Há preocupações em relação a um possível suicídio por parte dela.

Foto: Reprodução