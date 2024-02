Durante o desfile do Bloco da Vida na noite do último sábado (dia 10), policiais militares do 28º Batalhão prestaram auxílio a uma integrante do grupo. A foliã, que não teve a identidade divulgada, foi socorrida e levada para a base do programa Segurança Presente, localizada na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília.

O incidente foi testemunhado e registrado por populares presentes. Até o momento, a secretaria municipal de Comunicação Social (Secom) não emitiu qualquer pronunciamento sobre o estado de saúde da idosa.

Sob o enredo “A arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte”, cerca de 500 participantes do Bloco da Vida desfilaram pela Rua 14, na Vila.