O presidente da Câmara de Volta Redonda, vereador Edson Quinto (PL), apresentou nesta quinta-feira (dia 15) uma solicitação para a realização de uma audiência pública para discutir as ações de combate à dengue no município. A justificativa do pedido se baseia em dados divulgados pelo Centro de Inteligência em Saúde (CIS) da secretaria de Estado de Saúde, que revelam um aumento significativo nos casos da doença.



De acordo com o relatório, até o dia 15 de fevereiro deste ano, Volta Redonda já registrou 1.403 casos de dengue, resultando em uma taxa de incidência de 536 por 100 mil habitantes. Em todo o ano de 2023, foram notificados 586 casos.



“Tenho conversado com pessoas, por onde ando, sobre a doença e entendi a necessidade urgente de uma discussão profunda e abrangente sobre as medidas adotadas para o controle da doença”, disse o parlamentar. “Fiquei ainda mais preocupado com a informação de que a secretaria de Estado de Saúde está investigando três óbitos no município relacionados à dengue”.

O presidente do Poder Legislativo municipal também destacou a importância de envolver a comunidade na busca por soluções efetivas contra a dengue. “É fundamental que a população esteja ciente da gravidade da situação e participe ativamente das discussões sobre as ações de combate à dengue. Mas não só isso. É importante unir esforços com o poder público. E é muito fácil, basta 10 minutos por dia e uma limpeza no quintal, uma vistoria em calhas e caixas d’água, não deixar potes e garrafas que possam acumular água, entre tantas outras”.



A expectativa é que a audiência pública reúna representantes da secretaria municipal de Saúde, especialistas em epidemiologia, líderes comunitários e a população em geral para traçar estratégias mais eficazes no combate à dengue, promovendo a conscientização e a participação ativa da comunidade na prevenção da doença.



“A audiência pública proporcionará um espaço para a troca de informações e ideias entre os órgãos públicos, profissionais de saúde e a comunidade em geral”, afirmou o vereador.