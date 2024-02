Uma moradora do bairro Monte Castelo, Maria Alice Amaro, procurou, na manhã desta sexta-feira (dia 16), o posto de Saúde do bairro São João em busca de atendimento, mas se deparou com uma situação alarmante: a falta de profissionais para atender a população. Maria Alice, que está com sintomas da dengue, relatou indignada a negligência que presenciou.

“Na época do Covid, recebi atenção aqui. Hoje não tinha nenhum paciente. Eu estou muito fraca, pois estou com dengue, e só estão fazendo hemograma, mesmo assim eles não me atenderam. É um absurdo o que vem acontecendo com nossa saúde pública”, desabafou a moradora.

O relato de Maria Alice reflete a precariedade do sistema de saúde pública no município, evidenciando a falta de acolhimento, mesmo em momentos críticos. Volta Redonda está entre as cidades com alto índice da doença, com 1.403 casos e três óbitos em investigação.