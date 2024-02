Mais de duas mil pessoas participaram do evento de prestação de contas do deputado federal Marcelo Queiroz. No encontro, que aconteceu nesta quinta-feira (dia 15), na Zona Sul do Rio de Janeiro, importantes nomes da política fluminense marcaram presença.

“Durante o ano de 2023, desenvolvi mais de 30 projetos de lei para proteger os animais, a nossa cultura e o nosso meio ambiente. É um orgulho representar o povo fluminense, e tenho trabalhado para atender às demandas do meu estado. Temos combatido os maus tratos aos animais, com PLs para endurecer a punição contra agressores. Mas também valorizando a nossa cultura, por meio da comissão que presido na Câmara, e garantido a melhoria no sistema de transplantes, por exemplo”, afirmou Marcelo Queiroz.

Eleito com mais de 73 mil votos, Queiroz recebeu o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, o líder dos Progressistas no Rio, deputado federal Dr.Luizinho, além de outros parlamentares estaduais e federais, como o deputado Otoni de Paula (MDB) e o senador Carlos Portinho (PL).

“Hoje, Marcelo Queiroz tem todas as condições de nos representar no Rio de Janeiro. A história política dele não nos deixa dúvidas. Foi o criador do maior projeto de atendimento animal do mundo, o RJPet. E não atua apenas nessa causa: tem ajudado a cultura e a economia do estado, quando ajudou a impedi o fim do Pix”, disse Dr.Luizinho.

Durante o evento, Ciro Nogueira elogiou a trajetória política de Marcelo Queiroz e comentou sobre a pré-candidatura para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro.

-O nome de Marcelo Queiroz sempre foi associado ao diálogo e honestidade. Tenho certeza que o Marcelo se transformará no melhor prefeito do Rio de Janeiro – ressaltou o presidente nacional do PP.

Também participaram do evento o deputado federal, Júlio Lopes; os deputados estaduais Gustavo Tutuca e Carlinhos BNH; os vereadores Felipe Michel e Dr. João Ricardo; os prefeitos de Miguel Pereira, André Português, e de Itaguaí, Dr. Rubão; além de outros parlamentares e autoridades.

Foto: divulgação