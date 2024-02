Uma colisão entre uma carreta e um ônibus da Viação Falcão ocorreu na noite de segunda-feira (dia 19) na altura do Km 273 da BR-116 (Rodovia Presidente Dutra), deixando cinco pessoas feridas. As vítimas foram levadas para a Santa Casa, em Barra Mansa, todas com classificação de risco moderado e leve.

O coletivo fazia a linha Volta Redonda x Quatis e, no momento do acidente, seguia no sentido São Paulo.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas e estiveram no local para prestar todo o suporte necessário.

As causas do acidente estão sendo apuradas.

Foto: Reprodução