A Secretaria de Estado de Polícia Militar está trabalhando para expandir o Sistema de Videomonitoramento e Reconhecimento Facial para mais áreas da região metropolitana e interior do Estado do Rio. Atualmente, o sistema conta com 150 licenças, que viabilizam a utilização do mesmo número de câmeras simultaneamente. O comando da corporação já colocou em curso um planejamento para a aquisição de mais 500 licenças, o que expandiria o sistema para 650 câmeras em funcionamento.

“O Sistema de Reconhecimento Facial tem se mostrado um grande aliado em nossa estratégia preventiva de policiamento. A capacidade de analisar um número vasto de possibilidades otimiza muito o trabalho das equipes, principalmente em áreas de maior circulação de pessoas e grandes eventos. Apesar de ser uma etapa preliminar, que propicia as conduções às delegacias, a ferramenta tem se mostrado muito importante em nosso pacote de investimentos tecnológicos”, destaca o secretário de Estado da PM, coronel Luís Henrique Pires.

O processo para a expansão do sistema prevê um investimento de cerca de R$ 3 milhões, com uma licitação com previsão de conclusão de cerca seis meses. Também está no pacote a compra de mais cinco servidores específicos para comportar o aumento da rede de monitoramento.

A aquisição das novas licenças e câmeras estenderia o sistema não apenas na Capital, mas também a regiões definidas estrategicamente no interior do Estado do Rio.

Vale ressaltar que, desde sua implantação, no Réveillon 2024, o Sistema de Videomonitoramento e Reconhecimento Facial detectou 27 pessoas com mandados de prisão em aberto, sendo 11 durante as festividades de Carnaval.

Divulgação/PMERJ