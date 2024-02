Militares do Corpo de Bombeiros encontraram na noite de sexta-feira (dia 23) o corpo de Juliana Ribeiro Adão, a menina de apenas seis anos que estava desaparecida nos escombros após um deslizamento ocorrido na madrugada da última quinta-feira (dia 22) em Mendes. Com isso, chega a nove o número de mortos em decorrência das chuvas que atingiram o estado do Rio nessa semana.

Segundo a prefeitura de Mendes, foram 164.8 mm de chuva dentro em um período de 24 horas, volume muito acima do esperado. A mãe e o irmão de Juliana foram resgatados com vida e levados para a Santa Casa, onde seguem internados.

As buscas pela menina levaram quase 48 horas e foram conduzidas por especialistas em resgates em desabamentos e soterramentos, com apoio de cães farejadores.

Foto: Divulgação