A decisão do empresário Mauro Campos de deixar o Partido Liberal (PL), atribuindo falta de diálogo como motivo, está gerando um impacto no tabuleiro político de Volta Redonda às vésperas das eleições de outubro. Nos bastidores do Palácio 17 de Julho, sede do governo municipal, a ida do atual vice-prefeito Sebastião Faria para o PL já é considerada uma movimentação certa.

“É uma questão de tempo e agenda”, afirma uma fonte da Folha do Aço. O anúncio oficial dessa mudança deve ocorrer em um evento com a presença de lideranças políticas do partido, tanto em nível estadual quanto nacional. Recentemente, algumas dessas figuras estiveram em Volta Redonda participando de atos organizados por Mauro Campos.

Até recentemente, o cenário político local indicava uma oposição entre a sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro e o grupo liderado pelo atual prefeito e pré-candidato à reeleição Neto (PP). No entanto, a aproximação entre Neto e o PL foi costurada sem o consentimento de Mauro Campos. “O partido foi oferecido a ele [Neto]”, revela outra fonte da Folha do Aço. O acordo foi selado durante um almoço na sexta-feira passada. O diretório municipal do PL de Volta Redonda será presidido pelo empresário Antônio Cardoso, que havia sido destituído do cargo por Mauro Campos.

Historicamente Neto tem laços mais estreitos com grupos de esquerda, vistos como opositores ao clã Bolsonaro. Nas eleições de 2022, por exemplo, o político volta-redondense participou de um evento com o então candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além disso, ele mantém uma relação de amizade com o secretário nacional de Assuntos Federativos, André Ceciliano, um dos principais nomes do PT no estado do Rio. Resta saber como os bolsonaristas reagirão à filiação de Sebastião Faria e à associação com o grupo de Neto.

