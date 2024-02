A 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) emitiu, nesta segunda-feira (dia 26), uma Recomendação para que a prefeitura de Volta Redonda adote medidas urgentes para prevenir e controlar os casos de dengue na cidade. Segundo o documento, a Garagem Municipal, localizada no bairro Aero Clube, estaria se tornando um foco de proliferação do vetor transmissor da dengue, o mosquito Aedes aegypti, devido ao depósito de veículos sucateados e outros entulhos, o que propicia o acúmulo de água parada.

A Promotoria estabeleceu um prazo de dez dias para que o Município, representado pelo prefeito Neto (PP) e pela secretária municipal de Saúde, Conceição de Souza, adote medidas de prevenção e controle da dengue na garagem. Isso inclui a realização de visitas ao local por agentes de saúde para ações efetivas e a implementação de providências para eliminar possíveis focos de proliferação de vetores.

Além disso, o MPRJ solicitou que, dentro do mesmo prazo, seja apresentado um cronograma para a retirada dos veículos considerados inservíveis, que estão propiciando um ambiente propício à proliferação do mosquito.

A Recomendação destaca a importância do Plano Nacional de Ações Contingenciais para o Enfrentamento de Epidemias de Dengue, ressaltando a necessidade de monitorar o planejamento para acompanhar as providências tomadas, intensificar as ações de prevenção e controle da dengue, envolver a participação da população e garantir assistência aos infectados.