A Polícia Civil está investigando o sequestro de um adolescente de 17 anos, na noite segunda-feira (dia 26), no bairro Niterói, em Volta Redonda.

Segundo informações de familiares, o rapaz foi levado quando chegava do trabalho, na Rua São Gabriel, que fica próxima do 28º Batalhão de Polícia Militar. O adolescente estava com o irmão quando foi surpreendido, por volta das 18h30, por quatro homens armados, sendo colocado em um Gol branco. O irmão dele foi liberado.

Ele havia acabado de sair da agência de automóveis onde trabalha, na Rua Santa Terezinha, a mesma onde, no dia 23 do mês passado, foi assassinado Warlei Luís Gonzaga Machado, de 37 anos.

Familiares informaram que o celular do jovem foi encontrado quebrado nas proximidades do Rio Paraíba do Sul.

A Polícia Militar acionou várias viaturas, que fizeram buscas principalmente nos bairros Santo Agostinho e na região da Vila Brasília, mas não encontrou suspeitos e nem o menor.