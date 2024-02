A atual gestão da Indústrias Nucleares do Brasil (INB) está investindo em ações voltadas à economicidade. Neste contexto, visando reduzir os gastos com aquisição de energia elétrica para a Fábrica de Combustível Nuclear (FCN) em Resende, no Sul do estado, a INB migrou para o Ambiente de Contratação Livre (ACL). Com isso, a previsão de economia com energia elétrica para este ano é da ordem de R$ 9,2 milhões.

De acordo com o presidente da INB, Adauto Seixas, a atuação no Livre Mercado já proporcionou uma economia de cerca de R$ 11,3 milhões para a empresa, nos últimos dois anos. Mas, a expectativa de economia com energia elétrica para os próximos anos é ainda maior. Isso porque, como o período de chuvas de 2023 foi maior e mais intenso do que o esperado, a queda no valor da energia foi de 89%.

“Portanto, a compra de energia elétrica para 2024 e 2025 ocorreu no momento certo, pois o valor estava em queda. Neste contexto, a previsão é economizar cerca de R$9,2 milhões em 2024 e mais 8,5 milhões em 2025. Sendo assim, alcançaremos uma economia de aproximadamente R$ 30 milhões em 4 anos”, detalhou Adauto Seixas.

Até abril de 2022, o consumo de energia era feito através do Mercado Regulado também conhecido como Ambiente de Contratação Regulada (ACR), onde os consumidores compram energia diretamente do concessionário local. Já no Ambiente de Contratação Livre (ACL), também conhecido como Mercado Livre de Energia, os consumidores têm a liberdade de escolher o fornecedor de energia e negociar as condições de fornecimento em contratos de curto ou longo prazo.

Foto: divulgação