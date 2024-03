Um homem procurado pela Justiça da Bahia por estuprar uma menina de 12 anos foi localizado e preso na manhã desta quarta-feira (dia 6) no município de Pinheiral. A prisão ocorreu como parte da operação Átria, realizada em todo o Brasil neste mês de março para combater crimes contra mulheres.

O indivíduo, cuja identidade não foi divulgada, é suspeito de ter abusado sexualmente da adolescente em Alagoinhas, no Agreste baiano. O crime ocorreu em data não especificada. O homem estava foragido e tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara Criminal, Júri e Execução Penal de Alagoinhas.

A captura do foragido foi realizada após o setor de inteligência da Polícia Civil localizar seu paradeiro. O homem não ofereceu resistência e foi conduzido à delegacia de Pinheiral, onde permanece à disposição da Justiça.

Operação Átria

Átria é o nome da principal estrela da constelação denominada “Triângulo Austral” do hemisfério estelar sul. Tem coloração alaranjada e consta na bandeira do Brasil. Em alusão à posição de destaque da estrela, o nome dado à operação ilustra a ideia de reposicionar mulheres agredidas, retirando-as da condição de vítima e as devolvendo ao seu lugar. Cabe acrescentar que as denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas pelo número 180, que atende em todo o território nacional, 24 horas por dia.