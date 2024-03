Um novo incidente de derramamento de carga interditou parcialmente a pista de descida da Serra das Araras nesta quarta-feira (dia 6). Desta vez, o fato ocorreu na altura do km 232 sentido Rio. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um veículo que transportava biscoitos, resultando na interdição total da pista. Equipes estão no local trabalhando para liberar a via.

O derramamento ocorreu aproximadamente 1 km após o posto da PRF em Caiçara. Para permitir a chegada de um caminhão guincho da concessionária ao local, a pista de descida foi liberada provisoriamente.

O acidente ocorre horas após outro derramamento de carga, desta vez de açúcar, na altura do km 229 da mesma rodovia. Neste caso, um veículo teria perdido os freios e tombado, resultando apenas na perda da carga. O condutor não sofreu ferimentos, mas o acidente causou um congestionamento de vários quilômetros na manhã desta quarta-feira (dia 6).

Segundo a PRF, não há previsão para a liberação total da pista, mas equipes estão trabalhando para resolver a situação o mais rápido possível e normalizar o fluxo de veículos.

Foto: Divulgação/PRF