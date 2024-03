Barra do Piraí confirmou, neste sábado (dia 9), mais duas mortes por dengue. Com os novos registros, chega a quatro o número de óbitos em decorrência da doença na cidade só em 2024. As vítimas recentes, segundo a prefeitura, são uma jovem, de 26 anos, moradora da Califórnia, e uma mulher, de 40 anos, moradora do Belvedere.

O óbito da jovem ocorreu no último dia 25 de fevereiro. A paciente havia sido atendida na UPA 24 horas de Volta Redonda. Já a mulher de 40 anos morreu neste sábado, com diagnóstico de dengue confirmado por teste rápido NS1. Ela estava internada na UPA 24h de Barra do Piraí.

Nesta semana, a Secretaria de Saúde divulgou uma morte por dengue hemorrágica no município. O óbito é de uma idosa de 81 anos, moradora do bairro Santo Antônio.

No último dia 6, o prefeito Mário Esteves decretou situação de emergência na cidade em razão do aumento exponencial de casos. Já são 1.251registros, com 1.108 confirmados.