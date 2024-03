A Polícia Civil prendeu na sexta-feira (dia 8), em Barra do Piraí, um homem de 35 anos acusado de ameaçar a companheira com uma faca. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (dia 7), véspera da prisão, quando a vítima, uma mulher de 49 anos, informou ao agressor que queria encerrar o relacionamento.

Segundo o relato, durante uma discussão, o homem foi até a cozinha, pegou uma faca e ameaçou a mulher, que estava com a filha do casal, de 4 anos, no colo. O choro da criança fez com que o agressor recuasse e retornasse para a cozinha, momento em que a vítima conseguiu fugir de casa com a criança e se abrigar na casa de uma amiga.

A mulher relatou à polícia que vinha sendo agredida fisicamente há alguns meses e que, na noite da ameaça com a faca, também foi agredida com um tapa no rosto. As agressões eram mais frequentes quando o agressor consumia cocaína. Porém, por meses, ela relutou em registrar ocorrência, sendo encorajada pela amiga que a acolheu junto com a filha na noite do dia 7.

Após o episódio, a mulher e a amiga procuraram a delegacia para denunciar os casos de violência. Os policiais foram até a casa do casal, localizada no distrito de Vargem Alegre, e prenderam o agressor, que não ofereceu resistência.

O homem foi encaminhado para a delegacia de Barra do Piraí e responderá pelos crimes de ameaça, perseguição e violência psicológica, com penas que podem chegar a 4 anos e meio de prisão. O delegado Antonio Furtado destacou a importância da denúncia e da ação policial para evitar crimes como este, ressaltando que a cada seis horas uma mulher é assassinada no Brasil, o que evidencia a necessidade de enfrentar o problema.

“O dever da Polícia é agir para evitar e punir crimes. Este homem claramente estava numa escalada criminosa e, a cada dia, ancorado no silêncio da vítima e no ciúme doentio dele, aproximava-se da prática de um feminicídio. As estatísticas mostram que uma mulher é assassinada no Brasil a cada seis horas. É um número vergonhoso e toda sociedade precisa enfrentar tal problema e agir”, disse o delegado.