Diante da crise financeira estadual, os investimentos em mobilidade urbana em Volta Redonda estão ameaçados de paralisação, levantando sérias preocupações sobre o futuro das obras no município. A especulação ganhou força com a recente determinação do governador Cláudio Castro (PL) de reduzir em 20% o valor dos contratos em todos os órgãos estaduais. A medida, aparentemente, é uma resposta à crise econômica resultante do fim dos recursos provenientes da privatização da Cedae.

O governo do estado informa que, no momento, os órgãos estão em fase de revisão das despesas. Apenas após a apresentação dos dados pelas pastas será possível estimar a economia gerada pela redução contratual.

“A medida foca nas despesas que não tenham como objetivo a atividade-fim das pastas e não afetará a prestação de serviços essenciais à população. Os contratos para garantir a entrega direta de políticas públicas voltadas aos cidadãos serão mantidos”, detalhou a secretaria de Comunicação, por meio de nota enviada à Folha do Aço na quarta-feira (dia 6).

Impacto nas obras em andamento

Em Volta Redonda, especificamente, a decisão do governador pode atingir diretamente o investimento de aproximadamente R$ 140 milhões em andamento, que inclui intervenções na estrutura viária, contemplando pavimentação, sinalização, calçadas, ciclovias, obras de arte especial de engenharia, sistemas inteligentes de tráfego e a iluminação pública.

“A parceria da prefeitura com o governador Cláudio Castro permitiu a Volta Redonda colocar em prática esse projeto que vai mudar a cara da cidade”, disse o prefeito Neto (PP), em abril de 2022, logo que as primeiras estacas começaram a ser batidas. O chefe do Palácio 17 de Julho, porém, pode ter frustrado o plano de inaugurar as obras antes das eleições de outubro deste ano.

Ainda conforme o Estado, além da revisão de contratos, há ainda outras ações determinadas pelo governador Cláudio Castro para aprimorar a aplicação de recursos. “A exemplo disso, a secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-RJ) já vem se debruçando sobre novas modelagens e práticas do mercado com foco na eficiência. Dentre elas, destaca a contratação conjunta pelos órgãos estaduais dos serviços de energia, brigada de incêndio e veículos híbridos e elétricos, que acarretará, de acordo com levantamento interno, uma economia em torno de R$1 bilhão para os próximos quatro anos”, complementa.

Obras em andamento

Os R$ 140 milhões de investimentos do governo do estado no município de Volta Redonda contemplam a construção de dois viadutos, uma alça de acesso a outro viaduto e uma ponte sobre o Rio Paraíba do Sul; e outras intervenções logísticas, como faixas exclusivas para o transporte coletivo, ciclovias e adaptação de calçadas.

Viaduto Jardim Amália-Aterrado – Uma das obras em andamento é a construção de um viaduto que vai ligar os bairros Jardim Amália e Aterrado, facilitando a passagem de caminhões e veículos oriundos da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), evitando que eles passem pela região central do bairro Aterrado.

Viaduto na Voldac – Outro viaduto que está sendo erguido é no bairro Voldac, nas proximidades. O acesso está sendo feito na BR-494 (Avenida Nossa Senhora do Amparo), em trecho próximo à Arena Esportiva, passando por cima do cruzamento com a Avenida Sávio Cota de Almeida Gama, e com saídas para dois caminhos: para um trecho à frente da Av. Nossa Senhora do Amparo (sentido Aterrado); e para a Avenida Radial Leste.

Viaduto Heitor Leite Franco – O Viaduto Heitor Leite Franco, que liga os bairros São Geraldo e Aterrado, está ganhando uma alça, que terá início em área sobre a Avenida Integração, e levará parte do trânsito para a Avenida do Canal, via que também será revitalizada com asfalto e sinalização.

Ponte Rio Paraíba do Sul – Além dos viadutos, também será construída uma ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, com 418 metros, ligando os bairros Aterrado e Aero Clube, chegando até a Radial Leste. Esta nova passagem vai agilizar a chegada ao Fórum da cidade e à Universidade Federal Fluminense (UFF).