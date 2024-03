A campanha abaixo das expectativas do Volta Redonda no Campeonato Carioca, culminando com a 10ª colocação, e a precoce eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, estão levando o clube a considerar uma profunda reformulação no elenco para o restante da temporada. Pelo menos sete jogadores devem ser dispensados.

Nos bastidores, os nomes que circulam como possíveis integrantes da “barca” são os de Paulo Henrique, Erick, Thiago Alagoano, Vini, Lucas Oliveira, Gilmar Perdigão e Natan. “Vamos ter quase dois meses de trabalho e fazer uma reformulação neste elenco para que a gente possa qualificar muito mais e estar pronto para a Série C, que será muito difícil”, destacou o técnico Rogério Corrêa.

Até o momento, a diretoria do clube não se pronunciou oficialmente sobre as saídas e possíveis reforços para o elenco. O Campeonato Brasileiro está programado para iniciar no dia 21 de abril. A CBF, porém, ainda não divulgou a tabela.

Renovou

Apesar das mudanças planejadas, uma certeza é a permanência do lateral-direito Wellington Silva. O jogador, cujo contrato estava previsto para encerrar após o Campeonato Carioca, assinou a renovação contratual até o final de 2025.

Wellington Silva, de 35 anos, chegou ao Volta Redonda em 2022. Desde então, acumula 71 jogos, um gol e três assistências, além dos títulos da Copa Rio e Série A2 do Campeonato Carioca. Com uma carreira que inclui passagens por clubes como Flamengo, Fluminense, Internacional, Boavista-RJ, Remo, Juventude e Madureira.

Foto: divulgação