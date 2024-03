Policiais militares da Patrulha Maria da Penha e uma policial civil da 88ª DP (Barra do Piraí) prenderam, na quarta-feira (dia 13), um homem de 36 anos suspeito de agredir a própria mãe, de 73 anos. A prisão ocorreu no bairro Carvão, após a equipe receber uma notificação da Santa Casa de Barra Mansa sobre um caso suspeito envolvendo a idosa. A vítima deu entrada na unidade hospitalar com um corte na cabeça, alegando ter caído da escada. No entanto, os médicos suspeitaram de violência doméstica e acionaram a polícia.

Após investigação, os agentes descobriram que a idosa havia sido agredida pelo próprio filho, um supervisor de coleta de lixo. O homem teria dado um soco no rosto dela, fazendo com que batesse a cabeça na parede e caísse desmaiada. A vítima encobria as agressões por medo do agressor.

Na delegacia, a idosa disse ter havido uma discussão entre pai e filho, fazendo com que ela desmaiasse e acordasse cheia de sangue em cima do sofá. O relato, no entanto, não convenceu a polícia. “Muito amedrontada e em pânico, a vítima insistia em não confessar que o filho era o agressor, mas graças a outras testemunhas, a verdade veio a tona”, destacou o delegado titular da 88ª DP, Antônio Furtado, acrescentando que o homem agredia não só a mãe, mas também a esposa e as duas filhas, de 17 e 15 anos. Diante dos fatos, foi determinada a prisão em flagrante pelo crime de lesão corporal com violência doméstica, com pena que pode chegar a 3 anos de prisão.

“Está nítido que ele solto iria continuar a trajetória de violência doméstica, inclusive praticando outros crimes também fora de casa. A lei é sábia ao determinar a notificação compulsória por parte dos hospitais, em comunicar sobre possível crimes. Essa família, oprimida pela tirania desse homem, sofria calada. Fica o alerta para que as pessoas não silenciem. É assim que acontecem os feminicídios, as lesões corporais de natureza grave. O medo apenas aumenta a tirania desses indivíduos que acreditam que em casa fazem o que querem. Não fazem, a polícia está atenta”, afirmou Furtado.

O preso, que segundo testemunhas é usuário de álcool e drogas, foi encaminhado ao presídio do bairro Roma, em Volta Redonda.

Foto: Divulgação