O segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca entre Nova Iguaçu e Vasco, no próximo domingo (dia 17), foi confirmado para o Maracanã. O consórcio Flamengo e Fluminense autorizou o Nova Iguaçu, mandante da partida, a utilizar o estádio.

O Vasco, mesmo já tendo estreado, apresentou oficialmente o atacante Clayton. No jogo de ida, também no estádio, as equipes empataram em 1 a 1, com gols marcados por Xandinho e Lucas Piton. O Vasco precisa de uma vitória para chegar à final do Estadual, enquanto o time da Baixada tem a vantagem de um novo empate.

A partida será realizada após um processo que envolveu uma força-tarefa e idas à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) para garantir a realização do jogo no Maracanã. O governador Cláudio Castro, inclusive, postou um video nas redes sociais, dizendo que o estádio está sempre aberto para o Nova Iguaçu e Vasco mandarem seus jogos.

Com o fim do imbróglio, Nova Iguaçu e Vasco voltam a se enfrentar no domingo (dia 17), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã. O jogo valerá a classificação para a final do Campeonato Carioca.