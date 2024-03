Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa) prenderam na tarde desta quinta-feira (dia 14) um homem, de 23 anos, acusado por descumprimento de medida protetiva e perseguição. A prisão aconteceu no centro da cidade e os crimes foram motivados pelo inconformismo do autor com o término da relação.

Segundo a Polícia Civil, a vítima bloqueou criminoso nas redes sociais e procurou a delegacia solicitando medida protetiva. O criminoso então passou a fazer depósitos de 1 centavo pelo PIX, deixando mensagens intimidadoras no campo de observação.

O agressor já possui antecedentes por violência doméstica, dano, ameaça e perseguição e chegou a ficar preso pelo período de três meses. Agora, o indiciado vai ser transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda.

Foto: Divulgação