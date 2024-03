Quatro pessoas ficaram feridas em um engavetamento envolvendo três carros na BR-101, em Angra dos Reis. Entre as vítimas, uma jovem de 19 anos, duas mulheres de 32 e 33 anos e um homem de 55 anos, sendo que uma das mulheres está grávida. O acidente aconteceu na tarde do sábado (dia 16).

Todas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital da Praia Brava com ferimentos leves e já receberam alta. O trânsito no local sofreu uma breve interdição, mas foi normalizado logo após a remoção dos veículos acidentados da pista. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.

Foto: Reprodução/Redes Sociais