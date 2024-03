O Prefeito de Piraí, Dr. Ricardo Passos, acompanhado pelo Secretário Municipal de Transporte e Trânsito, Daniel Miceli, e pelo Deputado Estadual e Secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, participou, nesta quarta-feira (dia 20), de uma reunião crucial com a direção do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado (DETRORJ).

O encontro foi marcado pela discussão sobre as transformações significativas no sistema de transportes do município, destacando-se a solicitação de aumento de horários da linha Cacaria x Seropérica, entre outras demandas visando atender às necessidades dos cidadãos.

Um ponto de destaque na reunião foi o debate em torno do aumento da tarifa na linha intermunicipal Piraí x Volta Redonda e Barra Mansa, operada pela Viação Cidade do Aço. Diante disso, a presidência do DETRO solicitou à empresa um estudo para a redução da tarifa, com o intuito de beneficiar tanto os munícipes quanto a própria empresa, após uma solicitação da prefeitura de Piraí, que tem observado um impacto direto nos cidadãos, causando perda de empregos e à empresa, com a redução de passageiros.

Ficou acordado que a Viação Cidade do Aço apresentará o estudo até sexta-feira, 22, ao DETRO, com uma possível proposta de redução de passagem.

O prefeito Dr. Ricardo Passos reiterou seu compromisso em explorar todas as possibilidades para tornar o transporte intermunicipal mais acessível, inclusive subsidiando a passagem, e ressaltou a importância de consultar órgãos fiscalizadores, como TCE e Ministério Público, nesse processo.

“Estamos comprometidos em garantir um transporte público acessível e de qualidade para nossa comunidade. Estamos explorando todas as opções para mitigar o impacto do aumento da passagem intermunicipal”, disse o prefeito Dr. Ricardo Passos.

O Secretário Municipal de Transporte e Trânsito, Daniel Miceli, destacou a importância da reunião para assegurar melhorias no transporte intermunicipal de Piraí e expressou confiança na busca por soluções que beneficiem a população.

Por sua vez, o Deputado Estadual e Secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, expressou sua satisfação em facilitar a reunião e destacou o compromisso das autoridades locais em buscar melhorias para a vida das pessoas, prometendo novidades em breve para a população de Piraí.

A população de Piraí pode aguardar boas notícias em breve, conforme a Prefeitura e o DETRO trabalham em conjunto para garantir melhorias no transporte intermunicipal.

Foto: Divulgação