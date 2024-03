Policiais civis da 93ª Delegacia de Polícia (DP), sob a coordenação do delegado Vinícius Coutinho, realizaram uma operação de monitoramento e inteligência que resultou na prisão em flagrante de um homem de 30 anos, nesta quarta-feira (dia 20). Segundo a polícia, ele é apontado como o líder do tráfico de drogas no bairro Candelária, área controlada pela facção criminosa Terceiro Comando.

Durante diligências na residência do suspeito, localizada na Rua Mauro Francisco Torres, os policiais encontraram 1.216 pinos contendo cocaína, 745 pedras de crack, 1 kg de cocaína embalada em um saco plástico, materiais para endolação, um rádio transmissor e um caderno de anotações. Todo o material apreendido e o homem preso foram encaminhados à sede da 93ª DP, no Aterrado.