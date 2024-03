A Receita Federal apreendeu nesta quarta-feira (dia 27) 1,3 tonelada de cocaína em uma carga de café no Porto do Rio de Janeiro. O entorpecente tinha como destino a Bélgica.

A carga avaliada em R$ 330 milhões foi selecionada por critérios de gerenciamento de risco durante pesquisa e seleção desenvolvidos pela Receita Federal.

A operação foi realizada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e sua equipe de cães de faro. No âmbito da operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para combate ao crime organizado, o trabalho contou com apoio da Marinha do Brasil e a droga foi encaminhada para a Polícia Federal.

Foto: divulgação