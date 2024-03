A Secretaria de Educação da Prefeitura de Barra do Piraí promoveu o primeiro encontro do grupo de apoio do projeto “Famílias brilhantes, filhos fascinantes”. O evento aconteceu na sede da igreja O Brasil para Cristo e contou com a presença de famílias, educadores e dirigentes da Educação Especial e teve como objetivo fortalecer os laços entre escola e famílias, formando uma rede de apoio, contribuindo com cada grupo familiar.

O grupo de apoio “Famílias brilhantes, filhos fascinantes” teve início no segundo semestre de 2023, reunindo famílias dos alunos da Educação Especial. As reuniões servem para troca de experiências. De acordo com a assessora do Departamento de Educação Especial, Thuane de Castilho Ferreira Gomes, em 2024 será um encontro a cada bimestre.

“Na verdade, foi uma roda de conversa e momento de reflexão. Este grupo de apoio serve para que os seus membros falem sobre as vivências dinâmicas. Junto com a escola e convidados, pudemos ver que as famílias se colocaram, trocando experiências. É um grupo que se apoio e se ajuda mutuamente”, frisou Thuane, acrescentando que, no ano passado, os encontros aconteceram uma vez ao mês.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, lembrou dos investimentos feitos na Educação em vários sentidos, desde a recuperação e reconstrução de dezenas de escolas até a capacitação de profissionais para os diferentes níveis de ensino. “Fizemos grandes mudanças, para melhor, na Educação barrense, desde níveis imobiliários até de pessoal. E isso tem refletido em números positivos. Com este grupo de apoio, é mais um passo na inserção das famílias dentro da escola, e a escola na sociedade. Se faz imperativo estar em todos os âmbitos educacionais, mostrando a universalidade deste contexto”, frisa.

