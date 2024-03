Um estabelecimento especializado na venda de automóveis em Barra Mansa está pedindo o auxílio da população para recuperar um conjunto de chaves de carros que foram furtadas por um andarilho no bairro Estamparia. Cerca de 20 chaves estavam guardadas dentro de uma caixa de ferramentas que foi levada pelo suspeito.

De acordo com relatos de testemunhas, o andarilho descartou o molho de chaves na área em frente ao banco Bradesco, próximo ao Terminal Rodoviário, localizado no Centro da cidade. Posteriormente, alguém que estacionou nas proximidades acabou recolhendo as chaves.

A loja de automóveis está oferecendo uma recompensa para quem devolver as chaves. Qualquer informação pode ser compartilhada através do WhatsApp (24) 99955-5514. A RC Veículos está localizada na Rua Ari Fontenele, número 256, no bairro Estamparia.