Um conselheiro tutelar, de 28 anos, e um motorista, de 51 anos, ambos do Conselho Tutelar de Porto Real, foram vítimas de sequestro-relâmpago na manhã de quarta-feira (dia 27), em Barra Mansa. As vítimas passaram duas horas em poder do sequestrador. O carro em que os dois estavam foi abordado no bairro Boa Sorte pelo criminoso armado, que os levou a um posto de gasolina no distrito de Floriano para sacar dinheiro. O suspeito ainda utilizou o cartão de crédito em uma loja de roupas.

O conselheiro conseguiu alertar a polícia e o sequestrador fugiu na Região Leste da cidade, deixando as vítimas. Apesar do susto, o conselheiro saiu ileso, mas motorista precisou de atendimento médico na Santa Casa, já que foi agredido pelo criminoso.

O caso está sendo investigado pela 90ª DP (Barra Mansa).

Foto: Reprodução/Redes Sociais