A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) do Rio de Janeiro vai promover a doação de brinquedos de pelúcia apreendidos em uma operação realizada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) no início de maio. Ao todo, são cerca de 13 mil brinquedos, que serão doados às famílias vítimas das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul.

A doação, autorizada pela Justiça, foi decorrente de uma representação feita pela DRCPIM, após iniciativa dos deputados estaduais Martha Rocha e Vitor Junior, para garantir que os produtos, que seriam destruídos, fossem destinados a crianças que perderam seus bens por conta da tragédia no Sul do país.

As apreensões ocorreram no escopo da “Operação Mãos Leves”, que tem o objetivo de reprimir crimes contra a propriedade industrial, com a exploração de máquinas de pelúcia falsificadas instaladas em shoppings na cidade do Rio de Janeiro e em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

A unidade investiga se os dispositivos das máquinas são programados para permitir a captura do prêmio somente após determinado número de jogadas. Caso a fraude seja confirmada pela Perícia, será caracterizada a contravenção de exploração de jogo de azar e crime contra a economia popular.