Uma família teve a casa e o carro atingidos por disparos de arma de fogo na madrugada desta quarta-feira (dia 5), em Volta Redonda. A ocorrência se deu por volta das 3h30, na Rua 758, no bairro Casa de Pedra, causando preocupação entre os moradores.

De acordo com o boletim de ocorrência policial, um homem relatou que estava em casa dormindo com sua esposa e filho quando, às 3h17, ouviu vários tiros em frente à sua casa. As balas atingiram a porta do imóvel, quebrando os vidros, e também perfuraram o carro da família. Após cessarem os disparos, o homem observou projéteis e cápsulas no local e imediatamente acionou a polícia pelo 190.

Os policiais foram até o endereço e preservaram a área até a chegada da perícia. No local, foram recolhidos 10 estojos e 4 projéteis de pistola calibre .40. Segundo a vítima, ele e seu filho nunca estiveram envolvidos em atividades criminosas.

Imagens das câmeras de segurança da casa mostraram um veículo Voyage G6 branco, com engate, que estaria envolvido no crime. No entanto, a placa do veículo não pôde ser identificada nas gravações.

O caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda) e será investigado.