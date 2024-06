A família de Nazir Arruda Spindola, de 73 anos, está a sua procura. A idosa saiu de casa, no bairro São Francisco, em Barra do Piraí, com destino à rodoviária de Volta Redonda na manhã de sexta-feira (dia 7).

Segundo os familiares, ela iria embarcar para o Rio de Janeiro, onde encontraria uma amiga em Ipanema, mas Nazir não chegou ao destino e não deu noticias.

Ela vestia sobretudo bege, calça jeans e uma sapatilha azul marinho.

O caso foi registrado na Delegacia de Volta Redonda.