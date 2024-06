“A alta carga tributária no Brasil é amplamente vista como um obstáculo ao desenvolvimento econômico, desestimulando o empreendedorismo, reduzindo a competitividade das empresas e impactando o poder de compra da população”, afirma o engenheiro volta-redondense Leandro Ribeiro, refletindo o pensamento de muitos brasileiros que enfrentam os desafios impostos por um sistema tributário oneroso e complexo.

Para conscientizar a população sobre a carga tributária brasileira, cidades em todo o país realizaram, na quinta-feira (dia 6), o Dia Livre de Impostos (DLI). A iniciativa anual visa reduzir os preços ao consumidor ao eliminar a incidência de impostos em produtos e serviços.

Em Barra Mansa, a ação organizada pela CDL Jovem foi realizada em um posto de combustíveis no bairro Ano Bom. A gasolina teve uma redução de 45% nos impostos, com o preço caindo de R$ 6,15 para R$ 3,38, movimentando o trânsito no bairro e cumprindo sua missão de conscientização.

O primeiro motorista chegou às 3h30min para garantir o abastecimento com combustível livre de impostos. “Eu viajo bastante e, com 20 litros, percorro, em média, nove dias. Com esse novo valor, chegarei a duas semanas e meia. Uma boa oportunidade”, disse o pastor Felipe Cotrim.

Júlio Miranda, gerente-geral da rede, explicou que com 20 litros, normalmente, o carro trafega cerca de 200 quilômetros. “Acreditamos que esta é uma ótima oportunidade para mostrar à sociedade o impacto da alta carga tributária no poder de compra. Este é o preço real. O resto é imposto que pagamos. Observamos que a população muitas vezes não tem essa informação sobre o valor real dos produtos, o que gera conscientização.”

Dias x impostos

Jessica Reis, presidente da CDL Jovem, lembra que, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), a população trabalha, em média, 153 dias, ou cinco meses, apenas para pagar impostos. “Imaginar que até hoje trabalhamos só para pagar impostos é algo que precisamos combater e informar a população. A alta taxa tributária no país afeta não apenas a economia, mas também as questões sociais.”

O Dia Livre de Impostos foi criado pelas CDLs Jovens em 2003, com o objetivo de conscientizar a população sobre a carga tributária no Brasil. Em todo o país, lojas de diversos segmentos, postos de combustíveis e prestadores de serviços aderem ao movimento, oferecendo produtos e serviços sem a incidência de impostos e proporcionando aos consumidores a oportunidade de adquirir itens com descontos significativos.

O movimento também busca chamar a atenção para a necessidade de simplificar o sistema tributário brasileiro, tornando-o menos burocrático.