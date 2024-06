A corrida pela prefeitura de Piraí sofreu uma reviravolta na manhã deste sábado (dia 8). O atual prefeito, Dr. Ricardo Passos, anunciou o seu apoio a Arthur Tutuca como pré-candidato à prefeitura e confirmou que não vai concorrer à reeleição.

“Tenho ouvido um burburinho na cidade, dizendo que o nosso grupo está rachado e que eu não seria mais candidato à reeleição. Existe uma grande mentira nesta história: o grupo não está rachado! Eu continuo junto com o Arthur, com o Gustavo e com todos vocês. A verdade da história é que eu não serei mais candidato. Eu nunca coloquei como regra ser candidato. Eu disse que seria se fosse o melhor para o grupo. Minha palavra é reta e não volto atrás. Resolvi retirar minha candidatura por conta de um cenário onde eu e o grupo entendemos que o Arthur é o melhor nome no momento para continuar o trabalho que estamos fazendo”, disse Ricardo Passos, durante a reunião.

Na sequência, o deputado estadual e secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, pediu a palavra para agradecer ao prefeito e reiterar a união do grupo nesta campanha que se aproxima.

“Este é um momento importante para o nosso grupo, não apenas pelo processo eleitoral, mas por toda nossa história no município. É esse grupo que vem cuidando da cidade e da população. Há dois anos perdemos nosso líder, meu pai, o eterno prefeito Tutuca. Esse infortúnio balançou nossa família, a prefeitura e o nosso grupo. Tempos depois, perguntei ao Dr. Ricardo: você quer ser o candidato a prefeito? E ele me disse que queria se fosse o melhor para o grupo, o melhor para o município. Ele foi taxativo em dizer que não podemos retroceder e deixar a gestão municipal cair em mãos erradas novamente. Com a disposição do Arthur, dos nossos pré-candidatos a vereador, e com o apoio do nosso prefeito, temos total condição de sair vitoriosos, de continuar levando Piraí no caminho certo”, disse Tutuca.

Por fim, Arthur encerrou a reunião agradecendo ao prefeito Dr. Ricardo e se dizendo preparado para o desafio que vem pela frente.

Tem muita gente que fala que eu nunca me envolvi em política, mas eu vivo política dentro da minha casa há 40 anos. Eu estou aqui para servir a população. É o futuro de Piraí que está em jogo, a vida das pessoas. Os interesses da população vão estar sempre em primeiro lugar, como sempre foi no nosso grupo. A gente sabe o estado em que encontramos a cidade quando meu pai assumiu em 2020. Estou pronto para esse desafio. Estou preparado porque tenho vocês que estão aqui comigo. Quero agradecer ao prefeito Dr. Ricardo. Não é fácil, em seis anos você virar vereador, virar vice-prefeito e depois virar prefeito. Dr. Ricardo fez um grande trabalho. Com muita coragem e determinação, deu seguimento à gestão do meu pai e deixa a marca dele para sempre na história da nossa cidade. E ele está sendo ainda mais corajoso nesse momento. Juntos, tenho certeza que vamos rumo à vitória, sempre no caminho certo – finalizou Arthur.

Possível adversário, Pezão está inelegível

Apesar de ter anunciado a sua pré-candidatura, Luiz Fernando Pezão está inelegível por uma decisão expedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, através da juíza Georgia Vasconcellos da Cruz, no dia 26 de março deste ano.

No mês passado, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro requereu a inclusão do nome de Pezão no Cadastro Nacional dos Condenados por Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNCIAI). A decisão assinada pela promotora Alessandra Honorato Neves é referente ao processo 0042427-14.2017.8.19.0001. De acordo com a Justiça, ele está impossibilitado, atualmente, de concorrer a qualquer cargo público, incluindo a disputa pela prefeitura de Piraí.