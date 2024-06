Policiais civis da 167ª DP (Paraty) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (dia 6), dois homens acusados de integrarem uma associação criminosa que comercializa veículos clonados. Segundo apurado, os carros eram adquiridos na cidade do Rio de Janeiro, com sinais identificadores já adulterados, e posteriormente transportados para cidades da Costa Verde Fluminense.

De acordo com as investigações, um dos principais destinos era a cidade de Paraty, onde os veículos eram vendidos através de mídias sociais ou em consignação em uma agência particular, mas abaixo do preço de mercado e de forma facilitada.

A distrital já havia iniciado uma investigação sobre o caso, que teve como desdobramento as prisões em flagrante desta quinta. Quatro carros foram apreendidos na ocorrência e vão ser encaminhados à perícia.

Os agentes da unidade também identificaram e qualificaram outros dois criminosos, que vão ser indiciados em um inquérito. Segundo os policiais, outras três pessoas que adquiriam os veículos clonados sem as cautelas necessárias vão responder por receptação culposa.