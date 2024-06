A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) recuperou nesta segunda-feira (dia 10) uma Kombi que havia sido furtada. O carro foi localizado no bairro Santo Agostinho após denúncias de que o veículo estava abandonado no local.

Ao chegarem na Rua Paranaguá, local indicado pelas denúncias, os guardas municipais descobriram pela placa da Kombi que o veículo havia sido furtado, com registro feito na delegacia da Polícia Civil (93ª DP). O carro foi guinchado e levado para a 93ª DP.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, enalteceu o trabalho que vem sendo desenvolvido pelas forças de segurança do município com apoio da população.

“Parabenizo os agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda pela recuperação do veículo, que só foi possível graças às denúncias feitas pela população. Isso demonstra mais uma vez que o sucesso da segurança pública só acontece com a participação da sociedade. Não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas podemos ter um cidadão de bem disposto a auxiliar as forças de segurança. É dessa forma que vamos fazer Volta Redonda cada vez mais segura”, destacou Luiz Henrique.

Fotos: GMVR/Semop