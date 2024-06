Uma operação da Polícia Civil deflagrada na manhã desta terça-feira (dia 11), em Volta Redonda, resultou na prisão de um homem de 46 anos, apontado como autor de um homicídio ocorrido em 25 de setembro de 2023, no bairro Santo Agostinho. Após um trabalho intenso de investigações, o mandado de prisão foi expedido, e o suspeito foi capturado na região do Pinto da Serra, na mesma cidade.

O registro de ocorrência que originou o mandado de prisão relata que o homicídio foi provocado por projétil de arma de fogo. O fato ocorreu na Rua Jaime Pereira de Morais, no Morro da Conquista, e vitimou um homem, de 57 anos.

Segundo o relato policial, a vítima foi encontrada já em óbito no local, após ter sido atingida por disparos de arma de fogo. O local foi preservado para perícia e o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). Testemunhas no local identificaram o autor do crime como um homem vestido de roupa preta e com capuz.

A operação policial de captura do suspeito foi concluída com sucesso, sem resistência por parte do homem.