Representantes da Prefeitura de Angra dos Reis, da concessionária CCR, da Polícia Rodoviária Federal, vereadores e moradores de bairros próximos à Rodovia BR-101 se reuniram para debater os problemas relacionados à estrada. Durante o encontro, ficou acordado que a Prefeitura vai marcar uma reunião com a Agência Nacional de Transportes e Trânsito (ANTT) para relatar as mudanças necessárias no contrato da CCR, visando atender às reivindicações urgentes dos moradores.

O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, ressaltou a importância do apoio do governo municipal na resolução ágil das questões levantadas pelos moradores. Entre as demandas urgentes estão a construção de passarelas, faixas de pedestres, quebra-molas, controladores de velocidade e a questão do pedágio free-flow.

A reunião ocorreu na sala de crise da Secretaria de Segurança Pública e contou com a participação de representantes de diversos bairros, como Campo Belo, Camorim Pequeno e Grande, Sapinhatuba 2, Garatucaia, Cantagalo, Morada do Bracuí e Gamboa do Belém. A CCR informou que muitos dos pedidos serão realizados pela empresa, que está presente no município há dois anos, porém, para agilizar as intervenções urgentes, é necessário que a Prefeitura reforce junto à ANTT a importância dessas mudanças, oficializando-as em contrato.

O secretário de Desenvolvimento Regional, Tiago Scatulino, destacou a importância da reunião entre a Prefeitura e a ANTT, ressaltando que é fundamental antecipar as demandas de segurança da população. Ele enfatizou que certas intervenções, como a construção de passarelas, estavam previstas apenas para daqui a 7 ou 8 anos, e que é necessário agir para evitar acidentes e problemas futuros.

“A reunião entre a Prefeitura de Angra dos Reis e a ANTT será essencial para garantir a resolução dos problemas na Rodovia BR-101 e atender às necessidades dos moradores. A colaboração entre os diversos órgãos e a concessionária CCR é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar de todos que utilizam essa importante via de transporte”, resume o secretário de Desenvolvimento Regional, Tiago Scatulino.