Policiais militares prenderam, na quinta-feira (dia 13), um homem de 22 anos e apreenderam dois adolescentes, de 15 e 17 anos, por suposto envolvimento com o tráfico de drogas em Barra Mansa. A ação aconteceu em uma praça de lazer na Rua Sebastião Chaves, no bairro Roselândia.

Os agentes receberam informações sobre a venda de entorpecentes no local e, ao chegarem, identificaram quatro indivíduos em atitude suspeita. Observando de um ponto estratégico, os PMs viram diversos usuários comprando drogas dos suspeitos. Ao perceberem a aproximação da guarnição, os indivíduos tentaram fugir. Três deles foram detidos, enquanto um conseguiu escapar, abandonando um rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico local.

Entre os detidos, o homem de 22 anos tentou se passar por outra pessoa, mas sua verdadeira identidade foi confirmada na 90ª DP (Barra Mansa). Ele carregava uma mochila contendo 45 tiras de maconha, 37 pinos de cocaína, 16 frascos de inalantes, dois celulares e R$ 23 em espécie, além de um rádio comunicador. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto. Ele foi autuado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e falsidade ideológica.

Os adolescentes não foram encontrados com drogas no momento da abordagem, mas um deles, de 17 anos, foi identificado como ativo no comércio de entorpecentes, sendo visto entregando drogas a usuários. O outro adolescente, de 15 anos, havia acabado de chegar ao local, possivelmente para comprar entorpecentes. Ambos foram conduzidos à delegacia, onde o adolescente de 17 anos foi autuado por atos infracionais análogos ao tráfico e à associação para o tráfico de drogas. O adolescente de 15 anos foi ouvido e liberado, sob supervisão de seus responsáveis.

A ação resultou na apreensão de 37 gramas de cocaína e 67,5 gramas de maconha.

Foto: Divulgação