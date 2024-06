Policiais militares flagraram, na manhã de quinta-feira (dia 13), dois adolescentes, de 14 e 15 anos, traficando drogas em Barra Mansa. A ação ocorreu na Rua Eduardo Junqueira, no bairro Estamparia.

Os agentes estavam de posse de informações sobre o tráfico intenso na área, conhecida por ser influenciada por uma organização criminosa. Ao se posicionarem em um local estratégico, os PMs observaram nitidamente os adolescentes realizando a venda de drogas. Os jovens foram vistos recebendo algo de possíveis usuários e, em seguida, se dirigindo a uma moita para pegar uma sacola plástica, de onde retiravam os entorpecentes para entregar aos compradores.

Ao perceberem a aproximação da guarnição, os adolescentes tentaram fugir, correndo em direção à rua Argemiro de Paula Coutinho. Eles foram abordados às margens do rio Paraíba do Sul. Após revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, os policiais localizaram a sacola plástica escondida na moita, contendo 26 eppendorfs de cocaína e 16 trouxinhas de maconha.

Durante a perseguição, um dos policiais precisou realizar um disparo ao solo para afastar um cão da raça pitbull que avançou em sua direção. Os adolescentes foram detidos e conduzidos à 90ª DP (Barra Mansa), onde foram autuados por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/06.

Após análise na delegacia, os responsáveis pelos adolescentes, uma prima de um deles e uma irmã do outro, foram chamados para acompanhá-los. Os menores não foram apreendidos e foram liberados aos seus responsáveis. A perícia confirmou que a quantidade de drogas apreendidas somava 27 gramas de cocaína e 34,4 gramas de maconha.

Foto: Divulgação