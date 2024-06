No domingo (dia 16), o Centro de Eventos Tutucão, em Piraí, esteve em pleno movimento com a realização de uma etapa dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ) 2024 e do Circuito Sul-Fluminense de Judô. O evento atraiu mais de 390 atletas de diferentes faixas etárias.

Piraí foi a primeira cidade do Sul Fluminense a sediar uma etapa do JERJ, recebendo 44 jovens atletas, entre 12 e 16 anos, nas categorias masculina e feminina.

Um destaque especial foi para os três atletas do projeto da Secretaria Municipal de Esporte, que conquistaram medalhas de ouro. Com essas vitórias, eles garantiram vagas na etapa estadual dos Jogos Escolares, que será disputada em julho, no Rio de Janeiro.

O prefeito Dr. Ricardo Passos destacou o compromisso da cidade com o esporte: “Piraí estará sempre de portas abertas para sediar eventos esportivos”, afirmou.

O 5º Núcleo Regional de Judô do Médio Paraíba (NRJVP) também teve um papel significativo, organizando o Circuito Sul-Fluminense – Copa Piraí de Judô, que contou com a participação de 360 judocas de diversas localidades, fortalecendo a modalidade na região.

As duas competições foram prestigiadas por João Lucas Orsay, coordenador da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.