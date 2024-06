O Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e guardas municipais, apreendeu no domingo (dia 16) uma quantidade de drogas após denúncias e patrulhamentos pelo bairro Jardim Ponte Alta. O sistema suplementa o policiamento ostensivo do município, recebendo demandas diretas do cidadão.

Ao todo 13 pinos de cocaína foram apreendidos na Rua Nice e apresentados na delegacia da Polícia Civil (93ª DP). Ninguém foi preso.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou a efetividade do sistema, que tem atuado em parceria com a população, principalmente na prevenção de crimes, gerando maior sensação de segurança a todos.

“O Sistema Integrado de Segurança Pública é um serviço suplementar, ou seja, ele fortalece o policiamento que já acontece na cidade, não recebendo as demandas das ligações do 190 (Polícia Militar) ou 153 (Guarda Municipal), mas direto do cidadão. A prevenção tem funcionado muito através da proximidade com a população. Essa articulação entre Poder Público e sociedade tem dado resultado. Não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas podemos ter um cidadão de bem disposto a auxiliar as forças de segurança. O sucesso da segurança pública só acontece com a participação da sociedade. É dessa forma que vamos fazer Volta Redonda cada vez mais segura. Os policiais militares e guardas municipais estão de parabéns pelo trabalho”, disse o coronel Luiz Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.