Policiais militares do 28º BPM prenderam, nesta segunda-feira (dia 17), dois homens – de 38 e 18 anos – suspeitos de tráfico de drogas em Barra Mansa. O mais velho é apontado como chefe do trafico no bairro Vila Nova. Segundo a Polícia, o homem possui extensa ficha criminal, com passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio.

Na ação foram apreendidos dois aparelhos celulares; três porções de maconha; uma pedra média de pasta base de cocaína; anotações do tráfico; balança de precisão; binóculo; liquidificador; entre outros materiais comuns para a prática ilícita. Também foram apreendidos R$ 133 em espécie.

Segundo a ocorrência, a guarnição do GAT ll – composta pelos sargentos Pablo, Madeira e Werneck, pelo cabo Tulio, e pelos soldados Romero e Pedro Henrique – recebeu informação de populares dizendo que estaria ocorrendo endolação de material entorpecente em um imóvel na Rua José Lõesch. Diante dos fatos, a equipe realizou um cerco tático e o suspeito autorizou a entrada dos agentes em sua casa, onde foi arrecadado todo material descrito. Os acusados receberam voz de prisão e foram conduzidos à 90ª DP (Barra Mansa), onde o caso está sendo registrado.

Foto: Divulgação