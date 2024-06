Foi dada a largada para a época mais feliz do ano, principalmente, para os que amam os quitutes das tradicionais festas juninas. E, se você unir isso à solidariedade, fica melhor ainda. Nove instituições da região – Apadefi, Apae, Apadem, Casa Jurema (Samba da Jurema), GAPC, Instituto Dagaz, Lar dos Velhinhos, Fundação Sérgio Loureiro e Projeto Curumim – se uniram com o Hotel-escola Bela Vista, da Fundação CSN, para fazer o Terceiro Arraiá Solidário do Bela, que acontecerá no próximo sábado (dia 22), a partir das 14h, na área de lazer do hotel, em Volta Redonda/RJ.

O ‘arrastapé’ ficará a cargo do grupo de forró Xoxote e da banda sertaneja Noelle&Junior, o DJ Graffith também vai comandar o som. “Estamos felizes em receber novamente tantas instituições aqui no Hotel-escola Bela Vista para o Arraiá. Fazer colaborativamente um evento com todas essas associações nos deixa muito animados. As outras edições foram um sucesso, então, esse ano para crescer a comemoração, levamos para a área de lazer do hotel”, disse Maria Carolina Wiziack, gerente do hotel.

O Arraiá Solidário do Bela vai ter a queridinha pizza frita, milho verde, espetinhos, tortas e doces, arroz-doce e até acarajé, entre

muitas outras opções para você e a sua família se deliciarem. Para os pequenos, uma área de lazer toda montada e preparada para que eles possam brincar com segurança, com brincadeiras como pescaria, touro mecânico, vira latas e bingo. A diversão também ficará

por conta das quadrilhas do Instituto Educacional Radeane e da ETPC, além da fogueira do Hotel-escola Bela Vista.

Para participar do evento, o convite solidário pode ser comprado pelo Sympla (https://www.sympla.com.br/hotelbelavista)

ao preço de R$25,00 + 01 caixa de leite que será doada às instituições participantes. As crianças até 12 anos têm entrada livre no evento, mas o ingresso deve ser retirado também na plataforma do Sympla antecipadamente.

Serviço

Arraiá Solidário do Bela

Data: sábado, 22/06

Horário: a partir das 14h00

Convite: R$25,00 + 1 caixa de leite

Link da venda:

https://www.sympla.com.br/hotelbelavista

Atrações: Xoxote, Noelle & Junior, e DJ Graffith



Sobre o Hotel-escola Bela Vista

O Hotel-escola Bela Vista é um edifício histórico em Volta Redonda e um tradicional cartão-postal na cidade, com 80 anos de história. Faz parte da Fundação CSN, instituição

sem fins lucrativos, e tem todo o seu resultado revertido para a realização dos projetos sociais que a Fundação realiza.

Localizado em uma ampla área verde de Volta Redonda, próximo ao Rio de Janeiro, o Bela Vista oferece a comodidade de um hotel 4 estrelas com 116 apartamentos e 5 suítes.

Tem fácil acesso aos principais pontos turísticos da cidade e do centro.

Sobre a Fundação CSN:

A Fundação CSN é o braço social do Grupo CSN, realiza projetos em âmbito nacional e nas principais cidades em que a empresa tem suas unidades de negócios.

Seu propósito é transformar vidas e comunidades por meio do desenvolvimento social, educacional e cultural. Enxerga seu potencial de mudança através do conhecimento e oportunidades que geram transformação. Entende que olhar para o futuro é educar, articular,

promover projetos e experiências culturais. Essa é a sua essência e os pilares que norteiam sua atuação.

Exerce projetos de ação direta em educação como programas de bolsas de estudos em suas escolas e projetos de desenvolvimento pessoal e profissional. E na cultura,

suas iniciativas buscam transformar a sociedade por meio da expressão cultural.