Policiais militares apreenderam no domingo (dia 16), no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, mais de 1 kg de cocaína. A ação ocorreu no condomínio Ingá 1, na Avenida Nossa Senhora do Amparo. Na ocasião, um adolescente foi detido.

A operação foi deflagrada após a Polícia Militar receber uma denúncia de que traficantes estariam realizando a endolação de entorpecentes para comercialização. Os agentes foram até o local e viram dois suspeitos escondendo duas bolsas em um matagal e retornando para o interior do condomínio.

Na abordagem, o adolescente acabou detido e o homem conseguiu fugir. Nas sacolas foram encontrados 942g de cocaína, 1.345 pinos da mesma droga, uma balança de precisão, além de grampeadores, etiquetas e 500 pinos vazios.

O material apreendido foi apresentado na 93ª DP (Volta Redonda).

Foto: Divulgação/PM