Será realizada nesta terça-feira (dia 18) a segunda detonação de rochas necessária para as obras de duplicação da Serra das Araras, na Via Dutra (BR-116), entre Piraí e Paracambi. A alteração na data – anteriormente prevista para o dia 13 – foi necessária para permitir uma análise técnica mais detalhada e avaliar o volume de material rochoso a ser detonado, estimado em aproximadamente 1.000 m³.

Segundo a CCR RioSP, as datas das detonações podem sofrer novas alterações devido às condições climáticas e fatores técnicos. O calendário atualizado está disponível nos canais oficiais da concessionária, incluindo o site, o aplicativo CCR Rodovias e o WhatsApp.

Além da detonação desta terça-feira (dia 18), estão previstas outras duas detonações para a última semana de junho, especificamente nos dias 24 (segunda-feira) e 27 (quinta-feira). Durante essas atividades, a pista de subida da Serra das Araras, no sentido São Paulo, será interditada das 11h30 às 13h30, com fechamentos no km 226,100. As pistas de descida não serão afetadas.

Em julho, as detonações passarão a ocorrer diariamente, de segunda a quinta-feira, até dezembro. A pista de subida será fechada por até duas horas a partir das 11h30 em cada um desses dias. Esta operação foi previamente acordada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), as prefeituras das cidades lindeiras e outros órgãos competentes.

Foto: Divulgação