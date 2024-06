Um acidente envolvendo veículos de carga e um automóvel causou engarrafamento no fim da tarde desta segunda-feira (dia 17) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O fato ocorreu por volta das 16h15, na altura do km 275 da pista sentido Rio, próximo à entrada do bairro Boa Sorte.

Segundo informações apuradas pela Polícia Rodoviária Federal, houve um engavetamento após uma carreta caçamba colidir na traseira de uma carreta baú, que seguiu viagem. Na colisão, a carreta caçamba bateu também em um veículo Jeep/Compass, que acabou sendo atingido por um caminhão. Nenhum ocupante dos veículos se feriu.

No entanto, o acidente acabou interditando as duas faixas (esquerda e direita), seguindo o fluxo de veículos pelo acostamento até liberação da pista por volta das 17h15. Por conta do ocorrido, o congestionamento chegou a 5 quilômetros no sentido Rio de Janeiro.

Os envolvidos foram orientados a preencher a Declaração de Acidente de Trânsito (DAT) pela internet.

Foto: Divulgação/PRF