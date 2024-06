O lançamento da pré-candidatura de Rivalney Pedrosa (PT) a prefeito de Pinheiral, será realizado no próximo sábado (dia 22), no salão de festas Stilo, localizado a Rua Dr. José Farah, 49, no Centro da cidade.

No último dia 03, em reunião na sede estadual do Partido dos Trabalhadores, no Rio de Janeiro, a comissão executiva que realizou o encontro, declarou que a candidatura do Pedrosa tem prioridade do PT estadual e nacional na região Sul Fluminense, onde foi prometida a mobilização de todos os diretórios do PT da região em apoio ao pré-candidato durante a futura campanha eleitoral.

O lançamento oficial da pré-candidatura de Pedrosa à prefeitura de Pinheiral contará com as presenças da presidente nacional do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann, do presidente estadual do PT, Joãozinho, do deputado federal Lindbergh Farias (PT), do também deputado federal Reimont (PT), das deputadas estaduais Elika Takimoto (PT) e Marina do MST (PT), do prefeito de Maricá, Fabiano Horta (PT), do presidente do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), Marcelo Freixo (PT) e do vereador de Volta Redonda Walmir Vitor (PT), além dos partidos aliados; como o PSB, representado pelo deputado estadual Jari Oliveira, a presidente municipal e pré-candidata a vice-prefeita Érica Assis e o ex-prefeito de Pinheiral, Arimathéa; e representantes do Partido Rede Sustentabilidade e do PSOL.

“Ter o apoio do Joãozinho que é da executiva estadual, que tem feito um trabalho maravilhoso a frente do PT no Estado do Rio de Janeiro e da presidente do PT nacional Gleisi Hoffmann, que é muito próxima ao Presidente Lula, nos abre a possibilidade de uma interação com projetos do PT na região, como Maricá, com projetos que podemos trazer pra nossa cidade e nos abre um apoio cada vez mais solidificado na busca de recursos federais que possamos ter chegando à Prefeitura. A gente ter o apoio da presidente do PT nacional ligada à Presidência da República e a todos os Ministérios, podem solidificar os projetos que a gente tanto sonha pra Pinheiral na áreas de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Saúde, Segurança Pública e emprego, nos abrirão muitas portas para o nosso futuro”, explicou Pedrosa.

Foto: divulgação